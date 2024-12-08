«Больше не существует». Джош Харт высказался, каково это — быть игроком НБА

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт поделился своим мнением о контрактах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В частности, он отметил, что для игроков НБА больше нет понятия приватности.

«Все стремятся знать всё. Личной жизни больше не существует. Это странно, ведь любой может найти что угодно в Интернете, думаю, к этому просто со временем привыкаешь», — рассказал Харт во время подкаста Roommates Show.

В текущем регулярном сезоне Харт принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 13,9 очка, 8,6 подбора и 5,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 59,6, трёхочковых — 40. «Нью-Йорк» на данный момент занимает четвёртое место на Востоке (14-8).