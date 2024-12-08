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«Была равная игра». Капитан ЦСКА Антонов — о матче с «Зенитом» в Единой лиге

«Была равная игра». Капитан ЦСКА Антонов — о матче с «Зенитом» в Единой лиге
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Капитан московского ЦСКА Семён Антонов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (78:82), который прошёл вчера, 7 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

«Была равная игра, случился небольшой провал во второй четверти, когда «Зенит» после наших потерь ушёл в отрыв. Мы смогли вернуться в игру. Тем не менее в конце матча они были более удачливы и забили свои броски.

Мы, к сожалению, их промазали. Но я с оптимизмом смотрю в будущее. Это поражение точно сделает нас сильнее. Мы разберём эту неудачу, посмотрим те моменты, которые у нас получались плохо», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

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