«Была равная игра». Капитан ЦСКА Антонов — о матче с «Зенитом» в Единой лиге

Капитан московского ЦСКА Семён Антонов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (78:82), который прошёл вчера, 7 декабря.

«Была равная игра, случился небольшой провал во второй четверти, когда «Зенит» после наших потерь ушёл в отрыв. Мы смогли вернуться в игру. Тем не менее в конце матча они были более удачливы и забили свои броски.

Мы, к сожалению, их промазали. Но я с оптимизмом смотрю в будущее. Это поражение точно сделает нас сильнее. Мы разберём эту неудачу, посмотрим те моменты, которые у нас получались плохо», — приводит слова Антонова «Матч ТВ».