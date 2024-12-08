Семён Антонов: не нужно ассоциировать так, что ЦСКА — это только Аврамович
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Капитан московского ЦСКА Семён Антонов после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (78:82) высказался о защитнике армейцев Алексе Аврамовиче.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов
«Не знаю, это взгляд со стороны. Но у нас 12 прекрасных игроков. И думаю, что не нужно ассоциировать так, что ЦСКА — это только Аврамович. Мы сильны как коллектив в первую очередь.
Главное, что мы все здоровы. И Ваня Ухов вернулся после травмы. Самое главное, чтобы в апреле мы вышли на финишную прямую без травмированных, уверенными в своих силах», — цитирует Антонова «Матч ТВ».
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