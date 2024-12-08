Семён Антонов: не нужно ассоциировать так, что ЦСКА — это только Аврамович

Капитан московского ЦСКА Семён Антонов после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» (78:82) высказался о защитнике армейцев Алексе Аврамовиче.

«Не знаю, это взгляд со стороны. Но у нас 12 прекрасных игроков. И думаю, что не нужно ассоциировать так, что ЦСКА — это только Аврамович. Мы сильны как коллектив в первую очередь.

Главное, что мы все здоровы. И Ваня Ухов вернулся после травмы. Самое главное, чтобы в апреле мы вышли на финишную прямую без травмированных, уверенными в своих силах», — цитирует Антонова «Матч ТВ».