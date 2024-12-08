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Никита Курбанов: с «Зенитом» мы ещё будем сталкиваться в сезоне. Возможно, в плей‑офф

Никита Курбанов: с «Зенитом» мы ещё будем сталкиваться в сезоне. Возможно, в плей‑офф
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Тяжёлый форвард московского ЦСКА Никита Курбанов отреагировал на поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», который состоялся вчера, 7 декабря, со счётом 78:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

«Всё из каких‑то мелочей сложилось: где‑то защитника пропустили, где‑то не забили открытые броски. «Зенит» не обыграл нас с разницей в 15–20 очков. Четыре очка разницы говорят о том, что мы играли до последней атаки. Более глубокий анализ можно сделать после разбора.

Конечно, мы сыграли неидеально. «Зенит» — прекрасная команда, талантливая, атакующая. Это сейчас такая важная информация относительно того, где нам в нашей игре надо усиливаться, и мы это реально понимаем. Ведь с «Зенитом» мы ещё будем сталкиваться в сезоне. Возможно, в плей‑офф.

Понятно, что проигрывать всегда обидно, но нужно посмотреть на всё это под другим углом. Мы получили информацию, какую‑то картину, и сейчас надо усиливаться в каких‑то компонентах», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

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