Никита Курбанов: с «Зенитом» мы ещё будем сталкиваться в сезоне. Возможно, в плей‑офф

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Никита Курбанов отреагировал на поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», который состоялся вчера, 7 декабря, со счётом 78:82.

«Всё из каких‑то мелочей сложилось: где‑то защитника пропустили, где‑то не забили открытые броски. «Зенит» не обыграл нас с разницей в 15–20 очков. Четыре очка разницы говорят о том, что мы играли до последней атаки. Более глубокий анализ можно сделать после разбора.

Конечно, мы сыграли неидеально. «Зенит» — прекрасная команда, талантливая, атакующая. Это сейчас такая важная информация относительно того, где нам в нашей игре надо усиливаться, и мы это реально понимаем. Ведь с «Зенитом» мы ещё будем сталкиваться в сезоне. Возможно, в плей‑офф.

Понятно, что проигрывать всегда обидно, но нужно посмотреть на всё это под другим углом. Мы получили информацию, какую‑то картину, и сейчас надо усиливаться в каких‑то компонентах», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».