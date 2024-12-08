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Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» в матче с «Енисеем» в Единой лиге

Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» в матче с «Енисеем» в Единой лиге
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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин отреагировал на поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем», который состоялся вчера, 7 декабря, со счётом 64:81.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
64 : 81
Енисей
Красноярск
Парма: Хэмм - 22, Хэмилтон - 16, Чебуркин - 9, Якушин - 6, Шашков - 5, Ильницкий - 4, Руженцев - 2, Свинин, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
Енисей: Сандерс - 31, Одиноков - 12, Герасимов - 10, Сонько - 9, Долинин - 6, Балашов - 5, Степанович - 4, Загретдинов - 4, Ведищев, Перевалов, Шлегель, Близнюк

«Был тяжёлый матч. Пришлось перестраиваться по ходу игры. У нас не было одних из лидеров команды Гарретта Нэвелса и Александра Захарова, которые на прошлой игре с «Уралмашем» набрали 22 очка в заключительной четверти.

Харизма и лидерские качества — этого нам не хватило. Первый матч после долгого перерыва провёл Самсон Руженцев, но ему ещё нужно время, чтобы втянуться в игровой ритм и набрать форму.

Играли медленно, не держали свой ритм и тем самым «Енисей» почуствовал игру. Сандерс забил 18 очков за первые 20 минут. В третьей четверти стали более организованно с ним играть и закрыли его. Проиграли подбор 27-35. Это очень важно. У нашей команды есть потенциал, особенно, когда мы соберёмся полным составом.

С «Локомотивом» предстоит играть тем же составом, что был на паркете. Ребята должны брать на себя ответственность — не было игры сердцем. Если мы не идет нападении, нужно играть от защиты. Тяжёлое поражение, будем работать дальше», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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