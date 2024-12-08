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Защитник «Локомотива-Кубань» Андерсон оценил «Уралмаш» в преддверии матча в Единой лиге

Защитник «Локомотива-Кубань» Андерсон оценил «Уралмаш» в преддверии матча в Единой лиге
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Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон высказался по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится сегодня, 8 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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X
П2

«Уралмаш» — очень хорошая команда. Да, в этом сезоне их преследует череда травм, но это не отменяет того факта, что они собрали очень сильный состав.

На своей арене соперник будет играть с максимальной энергией и мотивацией, и мы должны ответить тем же. Думаю, нас ждёт настоящая битва, за которой будет очень интересно наблюдать», — приводит слова Андерсон официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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