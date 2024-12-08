Защитник «Локомотива-Кубань» Андерсон оценил «Уралмаш» в преддверии матча в Единой лиге

Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон высказался по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится сегодня, 8 декабря.

«Уралмаш» — очень хорошая команда. Да, в этом сезоне их преследует череда травм, но это не отменяет того факта, что они собрали очень сильный состав.

На своей арене соперник будет играть с максимальной энергией и мотивацией, и мы должны ответить тем же. Думаю, нас ждёт настоящая битва, за которой будет очень интересно наблюдать», — приводит слова Андерсон официальный сайт «Локомотива-Кубань».