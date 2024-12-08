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Эван Мобли повторил уникальное достижение Кевина Дюранта для молодых игроков в истории НБА

Эван Мобли повторил уникальное достижение Кевина Дюранта для молодых игроков в истории НБА
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Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 116:102.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Джеффрис - 17, Грин - 16, Мицич - 13, Уильямс - 12, Уонг - 9, Смит - 4, Мартин - 4, Симпсон - 2, Карри, Гибсон
Кливленд Кавальерс: Мобли - 41, Гарлэнд - 18, Митчелл - 18, Аллен - 11, Леверт - 7, Уэйд - 7, Меррилл - 6, Джером - 5, Ньянг - 3, Томпсон, Тор, Тайсон, Траверс

Мобли, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 41 очко (16 из 23 с игры, где 6 из 8 — трёхочковые; 3 из 4 — штрафные), 10 подборов, две результативные передачи, три блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» бигмена по итогам встречи составил «+19».

Как отмечает статистический аккаунт NBA History в социальной сети, 23-летний баскетболист стал вторым игроком в истории НБА, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 40 очков, 10 подборов, три блок-шота и реализовать пять трёхочковых. Ранее это удавалось Кевина Дюранту.

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