Эван Мобли повторил уникальное достижение Кевина Дюранта для молодых игроков в истории НБА

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 116:102.

Мобли, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 41 очко (16 из 23 с игры, где 6 из 8 — трёхочковые; 3 из 4 — штрафные), 10 подборов, две результативные передачи, три блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» бигмена по итогам встречи составил «+19».

Как отмечает статистический аккаунт NBA History в социальной сети, 23-летний баскетболист стал вторым игроком в истории НБА, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 40 очков, 10 подборов, три блок-шота и реализовать пять трёхочковых. Ранее это удавалось Кевина Дюранту.