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Названа сумма штрафа, которую получил игрок «Сан-Антонио» за показ среднего пальца

Названа сумма штрафа, которую получил игрок «Сан-Антонио» за показ среднего пальца
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Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) приняла решение оштрафовать центрового «Сан-Антонио Спёрс» Зака Коллинса на $ 35 тыс. за показ среднего пальца во время матча регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Отметим, что инцидент произошёл в игре «Сан-Антонио» с «Сакраменто Кингз» (113:140), которая состоялась в ночь на субботу, 7 декабря. Коллинс показал неприличный жест после того, как заработал удаление.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В текущем регулярном сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 23 матчах, набирая в среднем шесть очков, 3,3 подбора и 1,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,6, трёхочковых — 33,3. «Спёрс» на данный момент занимают 11-е место на Западе (11-12).

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