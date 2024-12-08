Впервые в истории НБА двухочковые броски составляют менее половины всех очков

Популярный баскетбольный портал Hoopshype опубликовал на своей странице в социальной сети интересный график, отражающий современные тенденции в наборе очков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Тенденции в наборе очков в истории НБА Фото: Социальные сети Hoopshype

На нём видно, что впервые в истории лиги доля двухочковых бросков опустилась ниже половины от общего числа очков. На графике штрафные броски отмечены жёлтым цветом, двухочковые — оранжевым, а трёхочковые — красным.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.