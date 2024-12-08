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Впервые в истории НБА двухочковые броски составляют менее половины всех очков

Впервые в истории НБА двухочковые броски составляют менее половины всех очков
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Популярный баскетбольный портал Hoopshype опубликовал на своей странице в социальной сети интересный график, отражающий современные тенденции в наборе очков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Тенденции в наборе очков в истории НБА

Тенденции в наборе очков в истории НБА

Фото: Социальные сети Hoopshype

На нём видно, что впервые в истории лиги доля двухочковых бросков опустилась ниже половины от общего числа очков. На графике штрафные броски отмечены жёлтым цветом, двухочковые — оранжевым, а трёхочковые — красным.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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