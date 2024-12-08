«Зенит» повторил уникальное достижение ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

В субботу, 7 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 82:78 в пользу домашней команды.

Как сообщает официальный сайт лиги, эта победа стала 250-й для «Зенита» в Единой лиге. Теперь команда из Санкт-Петербурга вошла в число четырёх клубов с таким достижением — вместе с ЦСКА, казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей в субботу стал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 20 набранных очков, пять собранных подборов и одна отданная результативная передача.