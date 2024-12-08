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«Зенит» повторил уникальное достижение ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

«Зенит» повторил уникальное достижение ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубань» в Единой лиге
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В субботу, 7 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал московский ЦСКА. Игра завершилась со счётом 82:78 в пользу домашней команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

Как сообщает официальный сайт лиги, эта победа стала 250-й для «Зенита» в Единой лиге. Теперь команда из Санкт-Петербурга вошла в число четырёх клубов с таким достижением — вместе с ЦСКА, казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей в субботу стал форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 20 набранных очков, пять собранных подборов и одна отданная результативная передача.

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