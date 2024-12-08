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Лука Дончич исполнил роскошный бросок под сирену первой половины матча

Лука Дончич исполнил роскошный бросок под сирену первой половины матча
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости счёт на табло — 70:54 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
118 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс: Дик, Могбо, Барнс, Барретт, Уолтер, Темпл, Пёлтль, Шомше, Шид, Фернанду, Буше, Агбаджи, Олиник, Митчелл, Баттл
Даллас Маверикс: Гортман, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Ирвинг, Гэффорд, Вашингтон, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис

Разыгрывающий и лидер «Далласа» Лука Дончич, в свою очередь, стал автором попадания под сирену. После чего баскетболисты ушли на большой перерыв.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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