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Инсайдер раскрыл детали возможного обмена Леброна Джеймса в прошлом сезоне НБА

Инсайдер раскрыл детали возможного обмена Леброна Джеймса в прошлом сезоне НБА
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Известный североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал вероятный обмен лёгкого форвард и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Голден Стэйт Уорриорз» зимой 2024 года.

Леброн Джеймс Подробнее

«Одна из самых интригующих историй прошлого сезона — это слух о том, что «Уорриорз» связывались с «Лейкерс» перед дедлайном обменов, чтобы обсудить возможность перехода Леброна. Это был действительно захватывающий момент. «Уорриорз» не стали бы делать такой шаг, если бы не верили, что существует реальный шанс на то, что Леброн захочет уйти, а «Лейкерс» будут готовы его обменять.

Что касается «Лейкерс», насколько мне известно, они спросили его напрямую: «Ты действительно хочешь остаться?» Но ясности в этом вопросе добиться не удалось. В итоге Леброн переподписал контракт: его сын играет в Лос-Анджелесе, а тренер, которого он поддерживает, занимает место на скамейке. Когда Леброн подписывал новое соглашение, он прекрасно понимал, что состав команды не стал сильнее.

Он отказался от возможности перейти в «Уорриорз» в прошлом году и не рассматривал переход никуда этим летом. Это не было связано с тем, что он был «заперт» контрактом. Он был готов пойти на сокращение зарплаты. Если бы он хотел получать меньше, то мог бы выбрать любую из множества команд», — сказал Уиндхорст на YouTube-канале ESPN LA.

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