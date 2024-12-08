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Никола Йокич обновил личный рекорд результативности в НБА, набрав за матч более 50 очков

Никола Йокич обновил личный рекорд результативности в НБА, набрав за матч более 50 очков
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йолкич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 113:122.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Пул - 39, Шампани - 23, Валанчюнас - 20, Батлер - 12, Каррингтон - 10, Дэвис - 7, Кулибали - 6, Гилл - 5, Холмс, Багли III
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Строутер - 18, Браун - 14, Портер - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 4, Тайсон - 2, Джордан - 1, Холл, Ннаджи, Александер, Пикетт

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 56 очков (22 из 38 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 9 из 13 — штрафные), 16 подборов, восемь результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-1».

Таким образом, 29-летний баскетболист обновил личный рекорд результативности в НБА. Ранее Йокич набирал 50 очков в матче с «Сакраменто Кингз» в феврале 2021 года.

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