Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич обошёл Уилта Чемберлена и Джеймса Хардена по трипл-даблам в истории НБА

Лука Дончич обошёл Уилта Чемберлена и Джеймса Хардена по трипл-даблам в истории НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:118.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
118 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс: Дик - 27, Пёлтль - 20, Барнс - 19, Барретт - 18, Олиник - 13, Могбо - 8, Уолтер - 8, Агбаджи - 4, Митчелл - 1, Темпл, Шомше, Шид, Фернанду, Буше, Баттл
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 29, Томпсон - 20, Вашингтон - 13, Динвидди - 11, Гэффорд - 10, Лайвли - 7, Проспер - 5, Гортман, Гримс, Пауэлл, Моррис

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 30 очков (9 из 20 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые; 6 из 6 — штрафные), 13 подборов, 11 результативных передач и четыре перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+10».

Таким образом, 25-летний баскетболист обошёл Джеймса Хардена и Уилта Чемберлена (78) по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА — 79. Это чистое седьмое место. Отметим, что на шестом месте располагается Джейсон Кидд, на счету которого 107 трипл-даблов.

Сейчас читают:
«Новый уровень извращений». Когда НБА проиграла девственнице с OnlyFans «Новый уровень извращений». Когда НБА проиграла девственнице с OnlyFans
НБА возвращается в Китай на фоне «войны» США и Поднебесной. Трамп эту пощёчину не стерпит НБА возвращается в Китай на фоне «войны» США и Поднебесной. Трамп эту пощёчину не стерпит
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android