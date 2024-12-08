Лука Дончич обошёл Уилта Чемберлена и Джеймса Хардена по трипл-даблам в истории НБА

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:118.

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 30 очков (9 из 20 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые; 6 из 6 — штрафные), 13 подборов, 11 результативных передач и четыре перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+10».

Таким образом, 25-летний баскетболист обошёл Джеймса Хардена и Уилта Чемберлена (78) по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА — 79. Это чистое седьмое место. Отметим, что на шестом месте располагается Джейсон Кидд, на счету которого 107 трипл-даблов.