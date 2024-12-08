Никола Йокич — третий игрок в истории НБА с «56+16+8» за матч

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 113:122.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 56 очков (22 из 38 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 9 из 13 — штрафные), 16 подборов, восемь результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-1».

Таким образом, 29-летний баскетболист стал третьим игроком в истории лиги, кто за матч достиг подобной статистической линейки. Ранее это удавалось Луке Дончичу в 2022 году и Элджину Бэйлору в 1959-м.