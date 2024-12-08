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Вашингтон Уизардс — Денвер Наггетс, результат матча 8 декабря 2024, счёт 122:113, регулярный чемпионат НБА

56-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном»
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В ночь с 7 на 8 декабря мск на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Вашингтон Уизардс» и «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:113.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Пул - 39, Шампани - 23, Валанчюнас - 20, Батлер - 12, Каррингтон - 10, Дэвис - 7, Кулибали - 6, Гилл - 5, Холмс, Багли III
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Строутер - 18, Браун - 14, Портер - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 4, Тайсон - 2, Джордан - 1, Холл, Ннаджи, Александер, Пикетт

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский защитник Джордан Пул. На его счету 39 очков, пять подборов и восемь передач. Его партнёр по команде литовский центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов.

Наибольшей результативностью в составе гостей отметился сербский центровой Никола Йокич, у которого дабл-дабл: 56 очков, 16 подборов и восемь передач.

Отметим, что «Вашингтон» прервал серию из 16 поражений в НБА. В следующем матче «Вашингтон» встретится дома с «Мемфис Гриззлиз» 9 декабря. «Денвер» сыграет в гостях с «Атлантой Хоукс» также 9 декабря.

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