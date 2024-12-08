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Бронни Джеймс вернулся в строй и набрал 16 очков в матче за фарм-клуб «Лейкерс»

Бронни Джеймс вернулся в строй и набрал 16 очков в матче за фарм-клуб «Лейкерс»
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Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (G-Лига) с «Сан-Диего Клипперс»», в котором его команда одержала победу со счётом 119:111.

Джеймс, в свою очередь, набрал суммарно 16 очков (6 из 15 с игры), четыре подбора, две результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Старший сын Леброна Джеймса продолжает выступать за фарм-клуб «Лейкерс». Ранее Бронни был недоступен с середины прошлого месяца из-за травмы пятки.

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