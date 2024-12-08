Результаты игрового дня НБА 8 декабря: Йокич оформил «56+16+8», у Дончича 79-й трипл-дабл

В ночь с 7 на 8 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 8 декабря

«Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:127;

«Майами Хит» — «Финикс Санз» — 121:111;

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 111:120;

«Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 118:125;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:119;

«Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» — 122:113;

«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 102:116.

25-летний разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич обошёл Джеймса Хардена и Уилта Чемберлена (78) по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА — 79. Это чистое седьмое место. 29-летний центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал третьим игроком в истории лиги, набравшим суммарно 56 очков, 16 подборов, восемь результативных передач и один перехват за матч. Ранее это удавалось Луке Дончичу в 2022 году и Элджину Бэйлору в 1959-м.

Крупнейший разгром в истории НБА: