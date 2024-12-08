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Результаты игрового дня НБА 8 декабря: 56-очковый дабл-дабл Йокича не помог победить Денверу, у Дончича 79-й трипл-дабл в карьере

Результаты игрового дня НБА 8 декабря: Йокич оформил «56+16+8», у Дончича 79-й трипл-дабл
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В ночь с 7 на 8 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 8 декабря

  • «Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:127;
  • «Майами Хит» — «Финикс Санз» — 121:111;
  • «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 111:120;
  • «Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 118:125;
  • «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:119;
  • «Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» — 122:113;
  • «Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 102:116.

25-летний разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич обошёл Джеймса Хардена и Уилта Чемберлена (78) по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА — 79. Это чистое седьмое место. 29-летний центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал третьим игроком в истории лиги, набравшим суммарно 56 очков, 16 подборов, восемь результативных передач и один перехват за матч. Ранее это удавалось Луке Дончичу в 2022 году и Элджину Бэйлору в 1959-м.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бостон Селтикс: Холидэй - 23, Браун - 22, Притчард - 22, Порзингис - 19, Тейтум - 17, Уайт - 10, Кета - 5, Корнет - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Шейерман
Мемфис Гриззлиз: Морант - 32, Джексон - 27, Кларк - 18, Бейн - 14, Хафф - 10, Альдама - 9, Уэллс - 7, Ларэвиа - 5, Смарт - 3, Пиппен Мл. - 2, Каслтон, Кавамура, Спенсер, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 111
Финикс Санз
Финикс
Майами Хит: Адебайо - 25, Батлер - 24, Робинсон - 19, Хироу - 17, Хайсмит - 14, Лав - 11, Смит - 7, Жакез-мл. - 4, Ричардсон, Розир, Йович, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Брайант
Финикс Санз: О'Нил - 23, Букер - 21, Аллен - 16, Бил - 15, Джонс - 13, Моррис - 12, Окоги - 7, Игодаро - 2, Пламли - 2, Ли, Бол, Вашингтон Мл.
НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 120
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Бриджес - 20, Харт - 17, Ануноби - 17, Хукпорти - 9, Макбрайд - 8, Ачиува - 6, Колек - 3, Топпин, Симс, Райан
Детройт Пистонс: Каннингем - 29, Бисли - 23, Айви - 16, Харрис - 13, Дюрен - 12, Хардуэй-младший - 11, Фонтеккио - 6, Стюарт - 6, Холланд - 4, Рид, Сассер
НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
118 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Торонто Рэпторс: Дик - 27, Пёлтль - 20, Барнс - 19, Барретт - 18, Олиник - 13, Могбо - 8, Уолтер - 8, Агбаджи - 4, Митчелл - 1, Темпл, Шомше, Шид, Фернанду, Буше, Баттл
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 29, Томпсон - 20, Вашингтон - 13, Динвидди - 11, Гэффорд - 10, Лайвли - 7, Проспер - 5, Гортман, Гримс, Пауэлл, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Мюррей - 26, Джонс - 24, Мёрфи - 16, Макколлум - 11, Бостон - 11, Мисси - 8, Робинсон-Эрл - 6, Ингрэм - 5, Грин - 2, Кэйн, Джемисон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 27, Дорт - 14, Карузо - 14, Хартенштайн - 12, Митчелл - 10, Уоллес - 5, Уильямс - 4, Уиггинс - 2, Джо, Флаглер, Карлсон
НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Пул - 39, Шампани - 23, Валанчюнас - 20, Батлер - 12, Каррингтон - 10, Дэвис - 7, Кулибали - 6, Гилл - 5, Холмс, Багли III
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Строутер - 18, Браун - 14, Портер - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 4, Тайсон - 2, Джордан - 1, Холл, Ннаджи, Александер, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 25, Джеффрис - 17, Грин - 16, Мицич - 13, Уильямс - 12, Уонг - 9, Смит - 4, Мартин - 4, Симпсон - 2, Карри, Гибсон
Кливленд Кавальерс: Мобли - 41, Гарлэнд - 18, Митчелл - 18, Аллен - 11, Леверт - 7, Уэйд - 7, Меррилл - 6, Джером - 5, Ньянг - 3, Томпсон, Тор, Тайсон, Траверс
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