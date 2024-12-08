Результаты игрового дня НБА 8 декабря: Йокич оформил «56+16+8», у Дончича 79-й трипл-дабл

В ночь с 7 на 8 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 8 декабря
- «Бостон Селтикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 121:127;
- «Майами Хит» — «Финикс Санз» — 121:111;
- «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 111:120;
- «Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 118:125;
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:119;
- «Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» — 122:113;
- «Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 102:116.
25-летний разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич обошёл Джеймса Хардена и Уилта Чемберлена (78) по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА — 79. Это чистое седьмое место. 29-летний центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал третьим игроком в истории лиги, набравшим суммарно 56 очков, 16 подборов, восемь результативных передач и один перехват за матч. Ранее это удавалось Луке Дончичу в 2022 году и Элджину Бэйлору в 1959-м.
Крупнейший разгром в истории НБА:
- 8 декабря 2024
-
08:20
-
08:05
-
07:47
-
07:37
-
07:29
-
06:40
-
06:21
-
06:03
-
05:58
-
05:46
-
04:47
-
03:17
-
03:02
-
02:28
-
02:23
-
01:43
-
00:13
- 7 декабря 2024
-
23:36
-
22:59
-
22:40
-
21:35
-
21:34
-
20:23
-
20:10
-
19:30
-
19:09
-
18:50
-
18:22
-
18:06
-
18:02
-
17:48
-
17:43
-
17:42
-
17:34
-
17:08