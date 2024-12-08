Леброн Джеймс посетил матч, в котором играл его сын Бронни, набравший в итоге 16 очков

Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (G-Лига) с «Сан-Диего Клипперс»», в котором его команда одержала победу со счётом 119:111.

Примечательно, что во время встречи был замечен лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который является отцом Бронни. Джеймс-старший сидел в первых рядах.

Леброн Джеймс Фото: Кадр из трансляции

Джеймс-младший, в свою очередь, набрал суммарно 16 очков (6 из 15 с игры), четыре подбора, две результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».