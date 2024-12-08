Морант исполнил красивый слэм-данк. Ранее Джа заявил, что намерен сократить их количество

Сегодня, 8 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Игра закончилась со счётом 127:121 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант в середине третьей четверти стал автором эффектного момента, поставив реверс-данк после прохода. Примечательно, что совсем недавно баскетболист говорил о намерении воздержаться от выполнения подобных попыток.

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Морант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (11 из 20 с игры, где 4 из 6 — трёхочковые; 6 из 7 — штрафные), девять подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+2».