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Морант исполнил красивый слэм-данк. Ранее Джа заявил, что намерен сократить их количество

Морант исполнил красивый слэм-данк. Ранее Джа заявил, что намерен сократить их количество
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Сегодня, 8 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Игра закончилась со счётом 127:121 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Бостон Селтикс: Холидэй - 23, Браун - 22, Притчард - 22, Порзингис - 19, Тейтум - 17, Уайт - 10, Кета - 5, Корнет - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Хозер, Спрингер, Шейерман
Мемфис Гриззлиз: Морант - 32, Джексон - 27, Кларк - 18, Бейн - 14, Хафф - 10, Альдама - 9, Уэллс - 7, Ларэвиа - 5, Смарт - 3, Пиппен Мл. - 2, Каслтон, Кавамура, Спенсер, Кончар

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант в середине третьей четверти стал автором эффектного момента, поставив реверс-данк после прохода. Примечательно, что совсем недавно баскетболист говорил о намерении воздержаться от выполнения подобных попыток.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Морант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 32 очка (11 из 20 с игры, где 4 из 6 — трёхочковые; 6 из 7 — штрафные), девять подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+2».

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