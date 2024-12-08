«Нет, спасибо». Аренас объяснил, почему не желает видеть Джимми Батлера в «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался по поводу теоретического перехода лёгкого форварда и одного из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлера в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Джимми Батлер? А как он сейчас играет? Нет, спасибо. Мне не нужен ещё один игрок, который пропадает с радаров, когда ему вздумается. Мне не нужен этот «Джимми из четвёртой четверти» (имеется в виду, что Батлер может включаться в важные моменты матчей. — Прим. «Чемпионата»).

Мне нужен кто-то, кто будет стабильно тащить всю игру. У меня уже есть Леброн, который может выдать 20 очков в четвёртой четверти. Больше мне этого не надо», — приводит слова Аренаса аккаунт watchplayback в социальной сети.