Единая лига: расписание матчей 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, пройдут матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет проведено две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Единой лиги 8 декабря:

14:00 мск. «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань»

16:00 мск. МБА-МАИ — «Астана»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.