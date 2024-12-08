Единая лига: расписание матчей 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, пройдут матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет проведено две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр, запланированных на сегодня.
Расписание матчей Единой лиги 8 декабря:
14:00 мск. «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань»
16:00 мск. МБА-МАИ — «Астана»
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.
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