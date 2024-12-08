Никола Йокич предложил идею о наказании для «Денвера» за слабую игру — сократить зарплаты

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался после поражения своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс» со счётом 113:122.

«Что «Денверу» нужно показать в следующих играх? Реакцию. У нас на родине (Сербия. — Прим. «Чемпионата»), если бы ты так выступил, тебе бы урезали зарплату. Может, нам стоит попробовать что-то подобное.

Кто знает, вдруг это станет хорошей мотивацией», — приводит слова Йокича североамериканский журналист и обозреватель Denver Post Беннетт Дурандо в социальной сети.

Никола провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 56 очков (22 из 38 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 9 из 13 — штрафные), 16 подборов, восемь результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-1».