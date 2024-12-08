Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич предложил идею о наказании для «Денвера» за слабую игру — сократить зарплаты

Никола Йокич предложил идею о наказании для «Денвера» за слабую игру — сократить зарплаты
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался после поражения своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс» со счётом 113:122.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Пул - 39, Шампани - 23, Валанчюнас - 20, Батлер - 12, Каррингтон - 10, Дэвис - 7, Кулибали - 6, Гилл - 5, Холмс, Багли III
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Строутер - 18, Браун - 14, Портер - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 4, Тайсон - 2, Джордан - 1, Холл, Ннаджи, Александер, Пикетт

«Что «Денверу» нужно показать в следующих играх? Реакцию. У нас на родине (Сербия. — Прим. «Чемпионата»), если бы ты так выступил, тебе бы урезали зарплату. Может, нам стоит попробовать что-то подобное.

Кто знает, вдруг это станет хорошей мотивацией», — приводит слова Йокича североамериканский журналист и обозреватель Denver Post Беннетт Дурандо в социальной сети.

Никола провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 56 очков (22 из 38 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 9 из 13 — штрафные), 16 подборов, восемь результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-1».

Сейчас читают:
Никола Йокич обновил личный рекорд результативности в НБА, набрав за матч более 50 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android