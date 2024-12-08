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Семён Антонов призвал болельщиков не отворачиваться от ЦСКА

Семён Антонов призвал болельщиков не отворачиваться от ЦСКА
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Капитан ПБК ЦСКА Семён Антонов призвал болельщиков ЦСКА не отворачиваться от одноимённой московской футбольной команды, которой предстоит провести заключительный матч в 2024 году с воронежским «Факелом», с которым армейцы сыграют на выезде в рамках 18-го тура МИР РПЛ.

«Должны побеждать «Факел». Тем более РПЛ сейчас уйдёт на паузу. Удачи нашим коллегам из футбольного клуба. Будем поддерживать их. Шестое место в таблице? Да, бывают трудные моменты. Ничего страшного. Будем поддерживать. Если ты отворачиваешься от клуба в трудных ситуациях — значит, ты его недостаточно хорошо любишь. Надо быть с ним всегда: и в горести, и в радости, — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

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