Семён Антонов призвал болельщиков не отворачиваться от ЦСКА

Капитан ПБК ЦСКА Семён Антонов призвал болельщиков ЦСКА не отворачиваться от одноимённой московской футбольной команды, которой предстоит провести заключительный матч в 2024 году с воронежским «Факелом», с которым армейцы сыграют на выезде в рамках 18-го тура МИР РПЛ.

«Должны побеждать «Факел». Тем более РПЛ сейчас уйдёт на паузу. Удачи нашим коллегам из футбольного клуба. Будем поддерживать их. Шестое место в таблице? Да, бывают трудные моменты. Ничего страшного. Будем поддерживать. Если ты отворачиваешься от клуба в трудных ситуациях — значит, ты его недостаточно хорошо любишь. Надо быть с ним всегда: и в горести, и в радости, — приводит слова Антонова «Матч ТВ».