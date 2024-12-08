«Я их ненавижу». Чарльз Баркли высказался о суперкомандах НБА

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался по поводу суперкоманд НБА.

«Я их ненавижу, все эти суперкоманды, потому что это откровенное жульничество. Я из тех, кто привык соперничать с лучшими, а не играть с ними вместе. Если бы я только знал в своё время, что спустя время меня будут упрекать в этом, то я бы тоже сказал тогда, что хочу играть в одной команде с Джорданом, Бёрдом и Джонсоном.

Но спросите того же Бёрда или Мэджика, в чём их наследие? И они вам скажут, что в соперничестве друг с другом, а не совместной игрой. У меня был такой же шанс проявить себя в игре против Джордана, у Юинга и Мэлоуна были такие возможности игры против Майкла. И в этом нет ничего постыдного, чтобы проиграть такой легенде. Мы получили свой шанс, и это было круто», — приводит слова Баркли Thecoldwire.