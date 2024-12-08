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Андрей Воронцевич обошёл Виталия Фридзона по количеству трёхочковых

Андрей Воронцевич обошёл Виталия Фридзона по количеству трёхочковых
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Форвард питерского «Зенита» Андрей Воронцевич после трудовой победы своей команды над московским ЦСКА (82:78) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прокомментировал своё личное достижение.

В этой игре Воронцевич оформил 430‑й трёхочковый бросок и обошёл по этому показателю экс-игрока «Зенита» Виталия Фридзона.

«Да что вы?! Знать не знал (улыбается). Очень приятно опередить такого именитого спортсмена, как Виталий Валерьевич Фридзон. Это вдвойне почётно.

Индивидуальные достижения — это всегда приятно, но самое главное — командные. Потому что мы играем в командном виде. И тем не менее приятно. Что греха таить. Но честно, я не знал. Приятно удивлён», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

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