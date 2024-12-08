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Защитник ЦСКА Иван Ухов назвал причины неудачной игры с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Иван Ухов назвал причины неудачной игры с «Зенитом»
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Защитник московского ЦСКА Иван Ухов назвал причины неудачной игры против питерского «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Матч получился тяжёлый. Где‑то из‑за своих ошибок не удалось переломить игру и перевести её в свою сторону. К сожалению, дали «Зениту» почувствовать уверенность и они забивали лёгкие мячи. Выводы сделаем, будем анализировать ошибки, чтобы потом их не повторять, — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

Напомним, 7 декабря в Санкт-Петербурге московский ЦСКА на выезде проиграл со счётом 78:82. После этого матча команды сравнялись в турнирной таблице и теперь делят первую строчку.

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