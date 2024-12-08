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«Те же самые ошибки». Майк Мэлоун отреагировал на поражение «Денвера» от «Вашингтона»

«Те же самые ошибки». Майк Мэлоун отреагировал на поражение «Денвера» от «Вашингтона»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», где его команда проиграла со счётом 113:122.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Пул - 39, Шампани - 23, Валанчюнас - 20, Батлер - 12, Каррингтон - 10, Дэвис - 7, Кулибали - 6, Гилл - 5, Брогдон, Холмс, Кисперт, Багли III
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Строутер - 18, Браун - 14, Портер - 11, Уэстбрук - 7, Уотсон - 4, Тайсон - 2, Джордан - 1, Холл, Ннаджи, Александер, Пикетт

«Мы должны понять, что все мы обязаны взять на себя ответственность за собственное восстановление. Никто не придёт и не протянет нам руку помощи. Никто не сделает этого из жалости. Мы должны сделать это сами. У нас есть видеосессии: мы пересматриваем записи игр, привлекаем игроков к ответственности, обсуждаем проблемы. Но те же самые ошибки повторяются снова и снова.

И здесь я беру вину на себя за то, что мы идём с результатом 11-10. Очевидно, я как главный тренер недостаточно хорошо справился с подготовкой команды — не только к победам, но и к тому, чтобы выходить на площадку и выполнять поставленные задачи. Я признаю это без всяких оправданий», — приводит слова Мэлоуна The Athletic.

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