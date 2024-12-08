«Те же самые ошибки». Майк Мэлоун отреагировал на поражение «Денвера» от «Вашингтона»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», где его команда проиграла со счётом 113:122.

«Мы должны понять, что все мы обязаны взять на себя ответственность за собственное восстановление. Никто не придёт и не протянет нам руку помощи. Никто не сделает этого из жалости. Мы должны сделать это сами. У нас есть видеосессии: мы пересматриваем записи игр, привлекаем игроков к ответственности, обсуждаем проблемы. Но те же самые ошибки повторяются снова и снова.

И здесь я беру вину на себя за то, что мы идём с результатом 11-10. Очевидно, я как главный тренер недостаточно хорошо справился с подготовкой команды — не только к победам, но и к тому, чтобы выходить на площадку и выполнять поставленные задачи. Я признаю это без всяких оправданий», — приводит слова Мэлоуна The Athletic.