Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев: хотим вернуться на победный путь

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался по поводу предстоящего матча с екатеринбургским «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ.

«Уралмаш» — команда с характером. У них в составе есть как индивидуально сильные игроки, так и игроки, которые умеют хорошо защищаться. Надеюсь, мы сделали выводы после поражения от «Самары».

Это была наша худшая игра в чемпионате. Мы хотим вернуться на победный путь, поэтому нам необходимо быть максимально сфокусированными и показать свои лучшие качества, которые у нас, безусловно, есть», — приводит слова Ведищева официальный телеграм-канал «Локомотива-Кубань».