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Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев: хотим вернуться на победный путь

Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев: хотим вернуться на победный путь
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался по поводу предстоящего матча с екатеринбургским «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
3-я четверть
45 : 47
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Глазунов, Уиттакер, Мартин, Зайцев, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Балашов, Далтон, Нэльсон, О'Брайант
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко

«Уралмаш» — команда с характером. У них в составе есть как индивидуально сильные игроки, так и игроки, которые умеют хорошо защищаться. Надеюсь, мы сделали выводы после поражения от «Самары».

Это была наша худшая игра в чемпионате. Мы хотим вернуться на победный путь, поэтому нам необходимо быть максимально сфокусированными и показать свои лучшие качества, которые у нас, безусловно, есть», — приводит слова Ведищева официальный телеграм-канал «Локомотива-Кубань».

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