Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал успешную игру с ЦСКА

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич дал комментарий по поводу успешной игры своей команды против московского ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что за счёт малого количества потерь, хорошего процента. Мне кажется, у нас сегодня неплохой процент попаданий. Тем не менее подбор мы проиграли. Но так как совершили мало потерь и не дали дополнительные атаки для ЦСКА, смогли добиться успеха. Но ЦСКА всё же смог вернуться. Для интриги это, может, и неплохо, но нам хотелось с большим отрывом победить. Но, ведя в счёте, где‑то немного остановились. Но, конечно, за счёт быстрых прорывов мы подбирали и убегали. И за счёт быстрых отрывов нам удавалось убежать и забивать. А потом где‑то сказалась усталость. В общем, бежали, а потом на позиционную игру немного замедлили темп. Начали играть в позиционку, и уже — кто кого переиграет. Мы были немного выше, быстрее, сильнее, — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

Напомним, 7 декабря в Санкт-Петербурге местный «Зенит» победил ЦСКА со счётом 82:78.