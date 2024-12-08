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Форвард УНИКСа Акун-Пёрселл высказался о матче с «Автодором» в Единой лиге

Форвард УНИКСа Акун-Пёрселл высказался о матче с «Автодором» в Единой лиге
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Лёгкий форвард казанского УНИКСа Девон Акун-Пёрселл высказался о предстоящем матче в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который пройдёт завтра, 9 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче с «Автодором» мы должны показать слаженную игру на обеих сторонах площадки. Саратовский клуб — сильный соперник с отличным командным взаимодействием.

В первой встрече они выступали не в полном составе, поэтому сейчас УНИКСу важно правильно настроиться на игру против них», — приводит слова Акун-Пёрселла официальный телеграм-канал УНИКСа.

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