Форвард УНИКСа Акун-Пёрселл высказался о матче с «Автодором» в Единой лиге

Лёгкий форвард казанского УНИКСа Девон Акун-Пёрселл высказался о предстоящем матче в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который пройдёт завтра, 9 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 декабря 2024, понедельник. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«В матче с «Автодором» мы должны показать слаженную игру на обеих сторонах площадки. Саратовский клуб — сильный соперник с отличным командным взаимодействием.

В первой встрече они выступали не в полном составе, поэтому сейчас УНИКСу важно правильно настроиться на игру против них», — приводит слова Акун-Пёрселла официальный телеграм-канал УНИКСа.