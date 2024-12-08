«Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш» в выездном матче Единой лиги
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Сегодня, 8 декабря, в Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным БК «Уралмаш» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 90:83 (27:25, 15:18, 23:21, 25:19) в пользу гостей.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
83 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 19, О'Брайант - 16, Уиттакер - 13, Нэльсон - 13, Далтон - 9, Зайцев - 7, Писклов - 3, Балашов - 2, Глазунов - 1, Ивлев, Новиков, Белянков
Локомотив-Кубань: Джонсон - 21, Миллер - 19, Квитковских - 14, Кливленд - 8, Уэйли - 6, Елатонцев - 6, Андерсон - 5, Темиров - 4, Емченко - 4, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский
Наиболее результативным игроком в составе екатеринбургской команды стал центровой Джеремайя Мартин. По ходу матча он набрал 19 очков, отдал семь передач и совершил четыре перехвата.
Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал американский центровой Би Джей Джонсон. Он набрал 21 очко, сделал девять подборов, а также совершил два перехвата.
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