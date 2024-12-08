«Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш» в выездном матче Единой лиги

Сегодня, 8 декабря, в Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным БК «Уралмаш» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 90:83 (27:25, 15:18, 23:21, 25:19) в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком в составе екатеринбургской команды стал центровой Джеремайя Мартин. По ходу матча он набрал 19 очков, отдал семь передач и совершил четыре перехвата.

Самым результативным игроком в составе краснодарской команды стал американский центровой Би Джей Джонсон. Он набрал 21 очко, сделал девять подборов, а также совершил два перехвата.