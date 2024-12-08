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Бэйкон — о победе над ЦСКА: ради таких игр я и пришёл в «Зенит»

Бэйкон — о победе над ЦСКА: ради таких игр я и пришёл в «Зенит»
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Американский лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон рассказал в интервью тележурналу «Вид Сверху» о победе над московским ЦСКА в рамках матча Единой лиги ВТБ со счётом 82:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

— Это по-настоящему большой матч. Ради таких игр я и приходил в «Зенит», это то, ради чего меня брали, — чтобы противостоять одной из сильнейших команд в мире! ЦСКА — это команда уровня Евролиги. Чтобы противостоять ей, нужно отдать всё, что у тебя есть.

— Главный момент матча — твоё попадание и жест в адрес Тони Джекири?
— Я это сделал только потому, что он тоже показывал мне подобное! Это всё — часть матча, обе команды играют с огромным желанием, и таких встреч хочется как можно больше!

— Ты пробегал мимо первого ряда и что-то говорил Илоне Корстин. Она не поняла! Что же ты сказал?
— Я просто сказал ей, что я — лучший! И я это чувствую! Моя команда верит в меня, она даёт мне энергию сражаться, и я выхожу на паркет, чтобы доказать это, особенно в таких матчах, как конец сезона. Даже если мы весь год будем играть только с ЦСКА, каждая встреча будет невероятной, с такой же интенсивностью. Каждый раз.

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