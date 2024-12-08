Бэйкон — о победе над ЦСКА: ради таких игр я и пришёл в «Зенит»

Американский лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон рассказал в интервью тележурналу «Вид Сверху» о победе над московским ЦСКА в рамках матча Единой лиги ВТБ со счётом 82:78.

— Это по-настоящему большой матч. Ради таких игр я и приходил в «Зенит», это то, ради чего меня брали, — чтобы противостоять одной из сильнейших команд в мире! ЦСКА — это команда уровня Евролиги. Чтобы противостоять ей, нужно отдать всё, что у тебя есть.

— Главный момент матча — твоё попадание и жест в адрес Тони Джекири?

— Я это сделал только потому, что он тоже показывал мне подобное! Это всё — часть матча, обе команды играют с огромным желанием, и таких встреч хочется как можно больше!

— Ты пробегал мимо первого ряда и что-то говорил Илоне Корстин. Она не поняла! Что же ты сказал?

— Я просто сказал ей, что я — лучший! И я это чувствую! Моя команда верит в меня, она даёт мне энергию сражаться, и я выхожу на паркет, чтобы доказать это, особенно в таких матчах, как конец сезона. Даже если мы весь год будем играть только с ЦСКА, каждая встреча будет невероятной, с такой же интенсивностью. Каждый раз.