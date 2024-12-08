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МБА-МАИ победил «Астану» с отрывом в 20+ очков. Для казахстанцев это 18-е поражение подряд

МБА-МАИ победил «Астану» с отрывом в 20+ очков. Для казахстанцев это 18-е поражение подряд
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Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным МБА-МАИ и гостями из Казахстана — «Астаной». Встреча завершилась со счётом 73:49 (19:17, 18:8, 14:13, 22:11) в пользу москвичей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
73 : 49
Астана
Астана
МБА-МАИ: Коновалов - 15, Белоусов - 11, Трушкин - 10, Зубков - 9, Воронов - 8, Минченко - 7, Касаткин - 4, Шейко - 3, Покинко - 3, Певнев - 2, Барашков - 1, Савченко
Астана: Утоми - 16, Мурзагалиев - 11, Десятников - 7, Смит - 4, Майдекин - 4, Походяев - 2, Оразбеков - 2, Абашидзе - 2, Айткали - 1, Щербак, Сарсенгалиев, Исаенко

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал разыгрывающий защитник Макар Коновалов. В ходе встречи ему удалось набрать 15 очков, сделать два подбора, а также отдать семь результативных передач.

Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал американский лёгкий форвард Узодинма Утоми. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора, отдал одну результативную передачу, а также совершил один перехват.

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