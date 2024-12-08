МБА-МАИ победил «Астану» с отрывом в 20+ очков. Для казахстанцев это 18-е поражение подряд

Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным МБА-МАИ и гостями из Казахстана — «Астаной». Встреча завершилась со счётом 73:49 (19:17, 18:8, 14:13, 22:11) в пользу москвичей.

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал разыгрывающий защитник Макар Коновалов. В ходе встречи ему удалось набрать 15 очков, сделать два подбора, а также отдать семь результативных передач.

Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал американский лёгкий форвард Узодинма Утоми. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора, отдал одну результативную передачу, а также совершил один перехват.