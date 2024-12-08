Чарльз Баркли объяснил, почему не говорит, кто является GOAT — Джордан или Леброн

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли объяснил, почему не говорит, кто является величайшим игроком в истории НБА — Майкл Джордан или Леброн Джеймс.

«Я не лезу в дебаты о том, кто является величайшим — Майкл [Джордан] или Леброн [Джеймс], поскольку считаю это признаком слабой журналистики. Оба — великолепны. Майкл — величайший игрок, против которого мне приходилось играть. Эти молодые парни играли против Леброна. В общем, любой из топ-10 — это невероятный игрок», — приводит слова Баркли аккаунт NBA Retweet в X (ранее Twitter).