Единая лига: результаты матчей 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности были проведены две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей Единой лиги 8 декабря:

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 83:90;

МБА-МАИ — «Астана» — 73:49.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.