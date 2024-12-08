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Единая лига: результаты матчей 8 декабря

Единая лига: результаты матчей 8 декабря
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Сегодня, 8 декабря, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности были проведены две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей Единой лиги 8 декабря:

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 83:90;
МБА-МАИ — «Астана» — 73:49.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
83 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 19, О'Брайант - 16, Уиттакер - 13, Нэльсон - 13, Далтон - 9, Зайцев - 7, Писклов - 3, Балашов - 2, Глазунов - 1, Ивлев, Новиков, Белянков
Локомотив-Кубань: Джонсон - 21, Миллер - 19, Квитковских - 14, Кливленд - 8, Уэйли - 6, Елатонцев - 6, Андерсон - 5, Темиров - 4, Емченко - 4, Ищенко - 2, Мартюк - 1, Узинский
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
73 : 49
Астана
Астана
МБА-МАИ: Коновалов - 15, Белоусов - 11, Трушкин - 10, Зубков - 9, Воронов - 8, Минченко - 7, Касаткин - 4, Шейко - 3, Покинко - 3, Певнев - 2, Барашков - 1, Савченко
Астана: Утоми - 16, Мурзагалиев - 11, Десятников - 7, Смит - 4, Майдекин - 4, Походяев - 2, Оразбеков - 2, Абашидзе - 2, Айткали - 1, Щербак, Сарсенгалиев, Исаенко

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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