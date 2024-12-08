Экс-игрок НБА — о Вембаньяме: обучаясь у Криса Пола, Виктор перепишет игру

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о потенциале звёздного французского игрока команды «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы и о его навыках при работе с ветераном Крисом Полом.

«Раннее обучение у Криса [Пола] действительно помогает в долгосрочной перспективе. Возможно, мы не увидим реального эффекта сегодня. Возможно, он начнёт проявляться в следующем году… Там нет никого, кто мог бы защищаться против него, Вембаньяма способен переписать игру», — приводит слова Аренаса издание Clutch Points.

После 23 игр в сезоне-2024/2025 «Спёрс» занимают 11-е место в Западной конференции.