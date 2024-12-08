Леброн Джеймс стал лидером в одном из уникальных статистических показателей

Лёгкий форвард и лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым молодым игроком, достигшим всех отметок по очкам в карьере — от 1 тыс. до 41 тыс. На это обратил внимание аккаунт Crazy Stats в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем матче, который состоялся 7 декабря в Атланте (США), «озёрники» разделили площадку с местной «Атланта Хоукс». Игра завершилась со счётом 134:132 в пользу хозяев.

Леброну 39 лет. В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 23 играх. В среднем за встречу он набирает 23,0 очка, делает 8,0 подбора, а также отдаёт 9,1 подбора.