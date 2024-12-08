Бронни Джеймс — об игре в G-лиге: всё идёт хорошо. Стараюсь учиться всему, чему могу

Атакующий защитник «Саут-Бэй Лейкерс» Бронни Джеймс считает, что выступления в G-лиге идут ему на пользу, поскольку он совершенствуется.

«Думаю, всё хорошо. Матч за матчем стараюсь учиться всему, чему могу. Всегда остаюсь агрессивным и играю в свою игру. Делаю всё для своих товарищей по команде и тренеров. Всё идёт хорошо», — приводит слова Джеймса аккаунт Clutch Points в X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем матче, который состоялся сегодня, 8 декабря, фарм-клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» разделил площадку с «Сан-Диего Клипперс». Встреча завершилась со счётом 119:111 в пользу «Саут-Бэй Лейкерс». Джеймс в ходе игры набрал суммарно 16 очков, сделал четыре подбора, две результативные передачи и один блок-шот.