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Экс-игроки НБА обвинили «Лейкерс» в развлечениях перед крупным поражением «Майами Хит»

Экс-игроки НБА обвинили «Лейкерс» в развлечениях перед крупным поражением «Майами Хит»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас и первый номер драфта 2000 года Кеньон Мартин высказались по поводу разгромного поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Майами Хит» со счётом 93:134, обвинив игроков «озёрников» в ночных развлечениях города Майами.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

Мартин. Их вынесли вперёд ногами, потому что они были готовы поехать в Майами, а затем добрались до Майами и наслаждались Майами!

Аренас. Мы знаем — видите, мы знаем правду! Они говорят, что отдали всех себя, но мы видим всю правду.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в данный момент идут на серии из трёх поражений, уступив командам «Миннесота Тимбервулвз», «Майами Хит» и «Атланта Хоукс».

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