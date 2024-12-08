Экс-игроки НБА обвинили «Лейкерс» в развлечениях перед крупным поражением «Майами Хит»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас и первый номер драфта 2000 года Кеньон Мартин высказались по поводу разгромного поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Майами Хит» со счётом 93:134, обвинив игроков «озёрников» в ночных развлечениях города Майами.

Мартин. Их вынесли вперёд ногами, потому что они были готовы поехать в Майами, а затем добрались до Майами и наслаждались Майами!

Аренас. Мы знаем — видите, мы знаем правду! Они говорят, что отдали всех себя, но мы видим всю правду.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в данный момент идут на серии из трёх поражений, уступив командам «Миннесота Тимбервулвз», «Майами Хит» и «Атланта Хоукс».