Никола Йокич — единственный игрок в истории НБА по четырём статистическим показателям

Сербский центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич является единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по четырём средним статистическим показателям. На это обратил внимание аккаунт Stathead в X (ранее Twitter).

В среднем за карьеру в матче он набирает 55+ очков, делает 15+ подборов, отдаёт 5+ результативных передач, а также совершает 3+ успешных трёхочковых броска.

Напомним, в последнем матче, который состоялся сегодня, 8 декабря, «Наггетс» разделил площадку с «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 122:113 в пользу «Уизардс».

Ранее Йокич предложил идею о наказании для «Денвера» за слабую игру — сократить зарплаты.