Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич — единственный игрок в истории НБА по четырём статистическим показателям

Никола Йокич — единственный игрок в истории НБА по четырём статистическим показателям
Комментарии

Сербский центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич является единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по четырём средним статистическим показателям. На это обратил внимание аккаунт Stathead в X (ранее Twitter).

В среднем за карьеру в матче он набирает 55+ очков, делает 15+ подборов, отдаёт 5+ результативных передач, а также совершает 3+ успешных трёхочковых броска.

Напомним, в последнем матче, который состоялся сегодня, 8 декабря, «Наггетс» разделил площадку с «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 122:113 в пользу «Уизардс».

Ранее Йокич предложил идею о наказании для «Денвера» за слабую игру — сократить зарплаты.

Материалы по теме
Никола Йокич предложил идею о наказании для «Денвера» за слабую игру — сократить зарплаты
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android