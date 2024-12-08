Звёздное трио «Филадельфии Сиксерс» проводит всего вторую игру вместе в сезоне-2024/2025
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8 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит матч между командами «Чикаго Буллз» и «Филадельфия Сиксерс». Звёздное трио «Филадельфии» — Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Пол Джордж — проводит всего вторую совместную игру на площадке.
Первый и единственный раз Эмбиид, Макси и Джордж сыграли вместе 20 ноября с «Мемфис Гриззлиз». Их звёздное трио провело совместно на площадке всего лишь шесть минут, а по итогам матча они уступили со счётом 111:117.
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
117 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Бейн - 21, Уэллс - 14, Альдама - 12, Кеннард - 12, Ларэвиа - 11, Пиппен Мл. - 8, Хафф - 8, Кларк - 6, Каслтон, Кавамура, Спенсер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Маккейн - 20, Ябуселе - 17, Драммонд - 11, Макси - 8, Убре - 7, Джексон - 5, Каунсил - 4, Джордж - 2, Мартин - 2, Мартин, Гордон, Киньонес, Бона
На момент публикации новости игроки «Филадельфии» уступают со счётом 23:33 баскетболистам команды «Чикаго Буллз». В матче завершилась первая четверть.
НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
3-я четверть
76 : 88
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Уайт, Болл, Гидди, Картер, Смит, Лавин, Вучевич, Досунму, Крэйг, Бузелис, Филлипс, Хортон-Такер, Терри, Дуарте
Филадельфия Сиксерс: Джексон, Макси, Мартин, Драммонд, Лоури, Джордж, Убре, Каунсил, Мартин, Маккейн, Эмбиид, Нэнс, Гордон, Ябуселе
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