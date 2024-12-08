Звёздное трио «Филадельфии Сиксерс» проводит всего вторую игру вместе в сезоне-2024/2025

8 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит матч между командами «Чикаго Буллз» и «Филадельфия Сиксерс». Звёздное трио «Филадельфии» — Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Пол Джордж — проводит всего вторую совместную игру на площадке.

Первый и единственный раз Эмбиид, Макси и Джордж сыграли вместе 20 ноября с «Мемфис Гриззлиз». Их звёздное трио провело совместно на площадке всего лишь шесть минут, а по итогам матча они уступили со счётом 111:117.

На момент публикации новости игроки «Филадельфии» уступают со счётом 23:33 баскетболистам команды «Чикаго Буллз». В матче завершилась первая четверть.