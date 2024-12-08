Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид не набрал ни одного очка в первой четверти, а во второй — 19

Эмбиид не набрал ни одного очка в первой четверти, а во второй — 19
Комментарии

8 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит матч между командами «Чикаго Буллз» и «Филадельфия Сиксерс». 30-летний камерунский, французский и американский звёздный баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий на позиции форварда, не набрал ни одного очка в первой четверти, но после выхода со скамейки — записал 19 баллов за четверть.

Во второй четверти матча с «Чикаго» Эмбиид был выпущен на площадку, имея на своём счету ноль очков. За 12 минут игрового времени во втором отрезке Джоэл набрал 19 очков, реализовав восемь из 12 бросков с игры и три трёхочковых попадания.

На момент публикации новости «Сиксерс» ведут у «Буллз» со счётом 81:66.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
3-я четверть
76 : 88
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Уайт, Болл, Гидди, Картер, Смит, Лавин, Вучевич, Досунму, Крэйг, Бузелис, Филлипс, Хортон-Такер, Терри, Дуарте
Филадельфия Сиксерс: Джексон, Макси, Мартин, Драммонд, Лоури, Джордж, Убре, Каунсил, Мартин, Маккейн, Эмбиид, Нэнс, Гордон, Ябуселе
Материалы по теме
Звёздное трио «Филадельфии Сиксерс» проводит всего вторую игру вместе в сезоне-2024/2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android