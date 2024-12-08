Эмбиид не набрал ни одного очка в первой четверти, а во второй — 19

8 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит матч между командами «Чикаго Буллз» и «Филадельфия Сиксерс». 30-летний камерунский, французский и американский звёздный баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий на позиции форварда, не набрал ни одного очка в первой четверти, но после выхода со скамейки — записал 19 баллов за четверть.

Во второй четверти матча с «Чикаго» Эмбиид был выпущен на площадку, имея на своём счету ноль очков. За 12 минут игрового времени во втором отрезке Джоэл набрал 19 очков, реализовав восемь из 12 бросков с игры и три трёхочковых попадания.

На момент публикации новости «Сиксерс» ведут у «Буллз» со счётом 81:66.