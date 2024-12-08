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Энтони Дэвис: «Лейкерс» движется в правильном направлении и продолжит совершенствоваться

Энтони Дэвис: «Лейкерс» движется в правильном направлении и продолжит совершенствоваться
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил, что следует делать его товарищам по команде, чтобы побеждать.

«Нам следует продолжать доверять друг другу, а также прикрывать и совершать правильные действия. Если мы будем продолжать играть правильно на обеих сторонах площадки, то сможем достичь необходимого результата. Ошибки, которые мы совершаем, создают пробелы в нашей игре. Когда мы выступаем хорошо, когда у нас получаются сложные броски или обводки, мы можем смириться с разницей в счёте. Нам просто нужно прибавить в игре.

Если мы продолжим выступать с той же самоотдачей и сосредоточенностью, которые продемонстрировали в матче с «Хоукс», то у нас всё будет хорошо. Ранее в этом сезоне мы шли на серии побед из шести матчей, но с тех пор уступили семь из последних девяти игр. Поэтому нам нужно избегать чрезмерного накала эмоций. Очевидно, что это был сложный период для нас, сейчас мы будет отдыхать и подумаем, как можем улучшиться.

К игре с «Портлендом» мы вернёмся с намерением выступить лучше. Для нас это будет непростой матч, поэтому нужно тщательно подготовиться. Я не хочу сказать, что мы близки к достижению наших целей, но верю, что мы движемся в правильном направлении и будем продолжать совершенствоваться», — приводит слова Дэвиса портал Lakers Nation.

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