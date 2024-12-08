«Филадельфия» обыграла «Чикаго» во второй совместной игре трио Эмбиид — Макси — Джордж

8 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 прошёл матч между командами «Чикаго Буллз» и «Филадельфия Сиксерс». На арене «Юнайтед-центр» победу праздновали гости площадки из Филадельфии со счётом 108:100 (23:33; 39:17; 26:29; 20:21).

Лучшим игроком в составе «Чикаго» стал звёздный форвард Зак Лавин, на счету которого 30 очков, четыре подбора, три передачи и один перехват. По 13 очков набрали Никола Вучевич и Коби Уайт.

У «Филадельфии» наибольшую результативность продемонстрировал вернувшийся Джоэл Эмбиид, отличившийся дабл-даблом, — 31 очко, 12 подборов и четыре передачи. 25 очков себе на счёт записал Тайриз Макси. Пол Джордж набрал 12 очков.