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«Филадельфия» обыграла «Чикаго» во второй совместной игре трио Эмбиид — Макси — Джордж

«Филадельфия» обыграла «Чикаго» во второй совместной игре трио Эмбиид — Макси — Джордж
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8 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 прошёл матч между командами «Чикаго Буллз» и «Филадельфия Сиксерс». На арене «Юнайтед-центр» победу праздновали гости площадки из Филадельфии со счётом 108:100 (23:33; 39:17; 26:29; 20:21).

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
100 : 108
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Уайт - 13, Вучевич - 13, Смит - 11, Досунму - 10, Гидди - 9, Бузелис - 5, Болл - 3, Филлипс - 3, Хортон-Такер - 3, Картер, Крэйг, Терри, Дуарте
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Макси - 25, Джордж - 12, Убре - 12, Маккейн - 11, Мартин - 6, Драммонд - 4, Ябуселе - 4, Лоури - 3, Джексон, Каунсил, Мартин, Нэнс, Гордон

Лучшим игроком в составе «Чикаго» стал звёздный форвард Зак Лавин, на счету которого 30 очков, четыре подбора, три передачи и один перехват. По 13 очков набрали Никола Вучевич и Коби Уайт.

У «Филадельфии» наибольшую результативность продемонстрировал вернувшийся Джоэл Эмбиид, отличившийся дабл-даблом, — 31 очко, 12 подборов и четыре передачи. 25 очков себе на счёт записал Тайриз Макси. Пол Джордж набрал 12 очков.

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