Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейсон Тейтум назвал легендарного игрока НБА, который вдохновил его стать баскетболистом

Джейсон Тейтум назвал легендарного игрока НБА, который вдохновил его стать баскетболистом
Комментарии

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что решил стать баскетболистом, вдохновившись легендарным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«Моей любимой командой были «Лейкерс». Коби Брайант стал причиной того, почему я начал играть в баскетбол. Он всегда был и будет моим любимым игроком всех времён. Мне нравится, как он делал броски. Его работа ног, решимость стать лучшим игроком. У Коби была невероятная трудовая этика, невероятная целеустремлённость и просто убийственный менталитет», — приводит слова Тейтума портал Sports Illustrated.

Ранее Гилберт Аренас предположил, почему Джейсон Тейтум не рассматривается в качестве кандидата на получение награды MVP.

Материалы по теме
Гилберт Аренас: Джейсон Тейтум слишком «обычный»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android