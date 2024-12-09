Джейсон Тейтум назвал легендарного игрока НБА, который вдохновил его стать баскетболистом

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что решил стать баскетболистом, вдохновившись легендарным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«Моей любимой командой были «Лейкерс». Коби Брайант стал причиной того, почему я начал играть в баскетбол. Он всегда был и будет моим любимым игроком всех времён. Мне нравится, как он делал броски. Его работа ног, решимость стать лучшим игроком. У Коби была невероятная трудовая этика, невероятная целеустремлённость и просто убийственный менталитет», — приводит слова Тейтума портал Sports Illustrated.

Ранее Гилберт Аренас предположил, почему Джейсон Тейтум не рассматривается в качестве кандидата на получение награды MVP.