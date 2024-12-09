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Бруклин – Милуоки, результат матча 9 декабря 2024, счет 113:118, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Милуоки» обыграл «Бруклин», у Адетокунбо дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:113.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Шрёдер - 34, Джонсон - 26, Клэкстон - 21, Финни-Смит - 9, Милтон - 6, Джонсон - 6, Уотфорд - 4, Шарп - 4, Уилсон - 3, Симмонс, Мартин, Клауни
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Портис - 23, Трент-мл. - 20, Лиллард - 15, Миддлтон - 11, Грин - 6, Джексон - 6, Лопес - 3, Боучэмп, Принс, Роллинз, Умуде, Коннотон, Райт

В составе «Милуоки» лучшей результативностью отметился Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 32 очка и 11 подборов.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал Деннис Шрёдер. На его счету дабл-дабл из 32 очков и 10 передач.

Таким образом, «Милуоки» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Бруклин» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

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