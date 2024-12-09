«Милуоки» обыграл «Бруклин», у Адетокунбо дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:113.

В составе «Милуоки» лучшей результативностью отметился Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 32 очка и 11 подборов.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал Деннис Шрёдер. На его счету дабл-дабл из 32 очков и 10 передач.

Таким образом, «Милуоки» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Бруклин» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.

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