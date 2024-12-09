Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Атланту»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Атланта Хоукс» и «Денвер Наггетс». Гости обыграли соперника со счётом 141:111.

Самым результативным игроком матча стал сербский форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт дабл-дабл: 48 очков, 14 подборов и восемь передач. Лёгкий форвард «Наггетс» Майкл Портер набрал 26 очков, сделал семь подборов и три передачи.

В составе «Атланты» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Деандре Хантер, записавший на свой счёт 20 очков, три подбора и одну передачу.

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