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Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Атланту»

Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Атланту»
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Атланта Хоукс» и «Денвер Наггетс». Гости обыграли соперника со счётом 141:111.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 141
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Хантер - 20, Дэниэлс - 18, Нэнс - 16, Янг - 15, Оконгву - 14, Рисашер - 10, Капела - 9, Бафкин - 4, Крейчи - 3, Мэтьюз - 2, Родди
Денвер Наггетс: Йокич - 48, Портер - 26, Браун - 17, Строутер - 13, Уэстбрук - 9, Гордон - 6, Тайсон - 5, Пикетт - 5, Джордан - 4, Уотсон - 2, Холл - 2, Ннаджи - 2, Александер - 2

Самым результативным игроком матча стал сербский форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт дабл-дабл: 48 очков, 14 подборов и восемь передач. Лёгкий форвард «Наггетс» Майкл Портер набрал 26 очков, сделал семь подборов и три передачи.

В составе «Атланты» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Деандре Хантер, записавший на свой счёт 20 очков, три подбора и одну передачу.

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