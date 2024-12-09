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«Финикс» без Дюранта проиграл на выезде «Орландо»

«Финикс» без Дюранта проиграл на выезде «Орландо»
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В ночь с 8 на 9 декабря мск на арене «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Орландо Мэджик» и «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 115:110.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 02:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 110
Финикс Санз
Финикс
Орландо Мэджик: Саггс - 26, Битадзе - 21, Энтони - 14, Вагнер - 10, Блэк - 8, Хьюстан - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Да Силва - 8, Ховард - 6, Картер - 6, Джозеф
Финикс Санз: Букер - 25, Джонс - 21, Бил - 18, О'Нил - 16, Аллен - 13, Пламли - 7, Игодаро - 4, Моррис - 4, Бол - 2, Окоги, Ли, Вашингтон Мл.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Джейлен Саггс, набравший 26 очков и сделавший четыре подбора и две передачи, и грузинский центровой Гога Битадзе, на счету которого дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский защитник Девин Букер, у которого 25 очков, четыре подбора и семь передач.

Следующий матч «Орландо» проведёт на выезде с «Милуоки Бакс» 11 декабря. «Финикс» продолжит выездную серию и сыграет с «Ютой Джаз» 14 декабря.

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