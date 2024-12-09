«Финикс» без Дюранта проиграл на выезде «Орландо»

В ночь с 8 на 9 декабря мск на арене «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Орландо Мэджик» и «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 115:110.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Джейлен Саггс, набравший 26 очков и сделавший четыре подбора и две передачи, и грузинский центровой Гога Битадзе, на счету которого дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский защитник Девин Букер, у которого 25 очков, четыре подбора и семь передач.

Следующий матч «Орландо» проведёт на выезде с «Милуоки Бакс» 11 декабря. «Финикс» продолжит выездную серию и сыграет с «Ютой Джаз» 14 декабря.