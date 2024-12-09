Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 9 декабря 2024, счёт 114:106, регулярный чемпионат НБА

30 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Миннесоту». Энтони Эдвардс набрал 27 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 8 на 9 декабря мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:106.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Хилд - 27, Куминга - 20, Луни - 12, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 6, Грин - 6, Андерсон - 3, Муди - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Александер-Уолкер - 19, Рэндл - 14, Конли - 12, Рид - 10, Макдэниелс - 9, Дивинченцо - 8, Гобер - 4, Майнотт - 3, Шеннон, Никс, Дозьер, Гарза

Самым результативным игроком в составе победителей стал лидер и разыгрывающий Стефен Карри, который набрал 30 очков, сделал четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде багамский защитник Бадди Хилд завершил встречу с 27 очками.

Лучшим игроком «Миннесоты» по набранным очкам стал известный американский защитник Энтони Эдвардс, у которого 27 очков, пять подборов и шесть передач.

Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт на выезде с «Хьюстон Рокетс» 12 декабря. «Миннесота» сыграет на домашней арене с «Лос-Анджелес Лейкерс» 14 декабря.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Какая же мелочная!» НБА обожает деньги. Вот ещё одно доказательство
«Какая же мелочная!» НБА обожает деньги. Вот ещё одно доказательство

Чемпион НБА назвал Карри королём разыгрывающих защитников:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android