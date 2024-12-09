30 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Миннесоту». Энтони Эдвардс набрал 27 очков

В ночь с 8 на 9 декабря мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:106.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лидер и разыгрывающий Стефен Карри, который набрал 30 очков, сделал четыре подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде багамский защитник Бадди Хилд завершил встречу с 27 очками.

Лучшим игроком «Миннесоты» по набранным очкам стал известный американский защитник Энтони Эдвардс, у которого 27 очков, пять подборов и шесть передач.

Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт на выезде с «Хьюстон Рокетс» 12 декабря. «Миннесота» сыграет на домашней арене с «Лос-Анджелес Лейкерс» 14 декабря.

Чемпион НБА назвал Карри королём разыгрывающих защитников: